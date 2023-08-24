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Akşener’e takipsizlik

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#Meral Akşener
Akşener’e takipsizlik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında “Fetullahçı Terör Örgütü’ne üyelik” iddiasıyla başlatılan soruşturma karara bağlandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yedi yıl sonra, soruşturma dosyası hakkında ‘takipsizlik’ kararı verdi. Kararda, “Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı” vurgulandı. Meral Akşener, soruşturmayla ilgili 2019 yılında, “Hakkımda yapılan soruşturmanın, ‘At izi mi, it izi mi?’ olduğunun tespiti, sürecin sorumlularının belirlenmesi ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için soruşturma üzerindeki gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve ifademe başvurulmasını talep ediyorum” demişti.

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı#FETÖ#Meral Akşener

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