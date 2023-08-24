Akşener’e takipsizlik

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yedi yıl sonra, soruşturma dosyası hakkında ‘takipsizlik’ kararı verdi. Kararda, “Gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı” vurgulandı. Meral Akşener, soruşturmayla ilgili 2019 yılında, “Hakkımda yapılan soruşturmanın, ‘At izi mi, it izi mi?’ olduğunun tespiti, sürecin sorumlularının belirlenmesi ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için soruşturma üzerindeki gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve ifademe başvurulmasını talep ediyorum” demişti.