Akşener'den 'tezkere' açıklaması

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İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener grup toplantısında yaptığı açıklamada, "İsmi, coğrafyası, ambalajı, ne kadar değişirse değişsin, PKK’nın şubeleri olan YPG/PYD de, terör örgütüdür. Biz de, Suriye ve Irak’ta, bu terör odaklarına karşı yürütülen, tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Dün, grup başkanvekilimizin de açıkladığı üzere, önümüzdeki süreçte, gazi meclisimizde görüşülecek olan, Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da, verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.