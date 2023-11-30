Akşener’den Özgür Özel’e sürpriz randevu

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İki genel başkanın görüşmesini dün kahvaltıda buluştuğu bir grup gazeteciyle sohbetinde değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “İşbirliği konusunda Genel Başkanımız niyetini ifade etti, orada sorun yok. Genel ittifak olmayacağını ise hem resmi hem gayriresmi herkes söylüyor. Partileri zorlayarak bir şey yapma şansımız yok. Ama toplumun beklentileri var, realite var. Halka rağmen siyaset yapma şansınız yok” dedi.

‘İTTİFAKSIZ KAZANIRIZ’ DEMEYİZ

CHP’nin “ittifaksız da kazanırız” diyerek yola devam edip etmeyeceği sorusuna karşılık da hiçbir belediye başkanının seçim işbirliğine yok diyeceğini sanmadığını söyleyen Bulut, “‘Biz kazanıyoruz, kimseye ihtiyaç yok’ gibi bir cümleyi hiçbir belediye başkanımız kullanmaz, bu doğru da olmaz, öyle bir bakışımız da yok” yanıtını verdi. Seçimlere yönelik anket çalışmalarının sürdüğünü, bu araştırma sonuçlarının ortaya bir fotoğraf koyacağını belirten Bulut, ittifak ya da işbirliği süreçlerinin bir zorunluluk değil, ihtiyaç olarak görülmesi durumunda da bunun karşılanmasının gerektiğini vurguladı.

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YAVAŞ’IN ZİYARETİ ETKİLİ OLDU

Özel’in bugünkü Akşener randevusunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kısa süre önce Akşener’i ziyaretinin etkili olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Özel’in de son Parti Meclisi toplantısında Yavaş’ın Akşener’e yaptığı ziyaretten söz ederken, “Mansur Bey benim selam ve iyi dileklerimle gitti, olumlu mesajlarla döndü” dediği konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Yavaş’ın ziyaretinin ardından Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

TTB BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özel dün Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ve beraberindeki heyetlerle görüştü.

HEDEP’LE DE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

- Genel Başkan Yardımcısı Bulut, HEDEP ile görüşme konusunda da “Şu an bir planlama yok” dedi ve ekledi: “Kürt deyince PKK’yı mı almak lazım? Bu, ülkeye yapılacak en büyük kötülük. Bunun korku politikasına dönmemesi lazım. Biz şeffaf bir politika izleyerek, açık mesaj vermeyi tercih ediyoruz.”