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Akşener’den Özel’e: ‘Yan gel Osman’

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#Özgür Özel#Seçim
Akşener’den Özel’e: ‘Yan gel Osman’
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne’nin Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

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Akşener, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde partisinin Edirne Belediye Başkanı adayı Hamdi Sedefçi’ye destek istedi. Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hamdi Sedefçi’nin çekilmesine yönelik sözlerine şöyle yanıt verdi:

ÇALIŞIN KARDEŞİM

“Hamdi Bey, aday olduktan sonra elbette gereğini yaptı. Çok çalıştı ve bu çalışmanın neticesinde bugün Edirne’de birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Yalnız enteresan bir durum var, kimseye yaranamıyoruz. Bugün buraya gelip, ‘Hamdi başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor’ denmesi en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan ‘AK Parti kazanmasın vay efendim, Hamdi başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin; kazanalım.’ Bunun adına bizim Rumeli köylerinde ‘Yan gel Osman’ denir, çalışın kardeşim. Sayın Özgür Özel, Ordu’da ne yaptı biliyor musunuz? Ordu’da da bizim aday birinci sırada. İkinci sırada AK Parti var, CHP çok geride, bayağı geride. CHP’lilere seslendi, ‘AK Parti kazanmış, öbürü kazanmış, bizim için önemli değil. Dolayısıyla partimize oy verin’ dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.” 

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#Akşener#Özgür Özel#Seçim

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