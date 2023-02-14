Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akşener’den Malatya’da geçmiş olsun ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Malatya
Akşener’den Malatya’da geçmiş olsun ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremlerin vurduğu illerden Malatya’da enkaz alanlarında incelemelerde bulundu, depremzedelerin taleplerini dinledi.

Haberin Devamı

Akşener, depremzedelere tek tek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Bu arada beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına giden Akşener’e görevliler çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnceleme sonrası makam aracına binen Akşener’e çevrede bulunan birkaç depremzededen tepki gelince ortalık bir anda karıştı. Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken, vatandaşlar ile partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Meral Akşener#Malatya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 643... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem
Nasıl devrildiler Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle birlikte yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? “Bu tür yapıları daha önce Adapazarı’nda görmüştük”

#Kahramanmaraş Depremi