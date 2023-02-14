Akşener’den Malatya’da geçmiş olsun ziyareti

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Akşener, depremzedelere tek tek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Bu arada beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına giden Akşener’e görevliler çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnceleme sonrası makam aracına binen Akşener’e çevrede bulunan birkaç depremzededen tepki gelince ortalık bir anda karıştı. Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken, vatandaşlar ile partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırdı.