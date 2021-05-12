Akşener’den İstanbul turu

İmamoğlu, Akşener’i Bostancı-Dudullu Metrosu’na, Kadıköy Kurbağalıdere’ye ve Hasanpaşa Gazhanesi’ne götürerek projelerini anlattı. Akşener gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İYİ Parti Lideri, Mescid’i Aksa’ya yönelik saldırılara ilişkin, “TBMM’de tüm siyasi partiler ortak imza verdi. Ülkede herkes kınadı. 7’den 77’ye aynı noktadayız. Bu saldırılar kabul edilebilir değil” dedi.

BAYRAMDA ESNAF ÇALIŞSIN ÖNERİSİ

Akşener, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in ‘Bayram öncesi esnaf 2 gün dükkanlarını açsın’ açıklamasını ise şöyle yorumladı: “Esnaf konusu başından beri yanlış yönetildi. 1.5 milyar TL harcanmış, sonra 1.5 yıl durmuş. Gömmüşsün parayı kardeşim, yürü üzerine. Öncelik sıralamaları farklı. Esnafı diyelim ki kapattınız. Geliri olmayan ailelere kişi başına 500 lira verin harcasınlar, acil ihtiyaçlarını karşılasınlar. Esnafta özellikle devletin, vakıfların kiracısı olanların kiralarını kaldırın, stopajlarını sıfırlayın. Çalıştırdıkları insan başına da bir yıl ödemesiz, faizsiz 10 bin lira kredi verin dedik. Şimdi gelinen nokta bu. Palandöken elbette bu işin en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın önerisine siyasilerin destek olması düşer. Ama çok başından bu düğme yanlış iliklendi.”

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