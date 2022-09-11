Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akşener’den İmamoğlu’na belediyecilik övgüsü

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#Ekrem İmamoğlu#Çengelköy Yaşam Merkezi
Akşener’den İmamoğlu’na belediyecilik övgüsü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Çengelköy Yaşam Merkezi’nin açılışına katıldı.

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da katıldığı açılışta İmamoğlu’nun belediyecilik hizmetlerini öven Meral Akşener, iktidara danışmanlar üzerinden yüklenerek, “Saray hayatının Türkiye’ye dayattığı bir başka dünya, bir paralel dünya… 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan ne idüğü belirsiz, ne yaptığı belirsiz danışmanlar. Buna karşılık, babasının çanta alamadığı 12, 13 yaşındaki çocuklar” diye konuştu.

AKŞENER ARI ESPRİSİ YAPTI

Akşener ve İmamoğlu’na sohbet ettiği çocukların çizdiği resimlerden oluşan tablo hediye edildi. Elindeki tabloyu inceleyen Akşener, çizimde yer alan kişiyi kendine benzetip, gördüğü arıyı da “Bana vızz diye sok demek istiyor” esprisi yapıp, resmi evinin duvarına asacağını söyledi. İmamoğlu, aynı resimde yer alan saati de gösterip, “Burada da zaman daralıyor, demek istedi” yorumunda bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meral Akşener#Ekrem İmamoğlu#Çengelköy Yaşam Merkezi

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth