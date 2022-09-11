Akşener’den İmamoğlu’na belediyecilik övgüsü

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da katıldığı açılışta İmamoğlu’nun belediyecilik hizmetlerini öven Meral Akşener, iktidara danışmanlar üzerinden yüklenerek, “Saray hayatının Türkiye’ye dayattığı bir başka dünya, bir paralel dünya… 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan ne idüğü belirsiz, ne yaptığı belirsiz danışmanlar. Buna karşılık, babasının çanta alamadığı 12, 13 yaşındaki çocuklar” diye konuştu.

AKŞENER ARI ESPRİSİ YAPTI

Akşener ve İmamoğlu’na sohbet ettiği çocukların çizdiği resimlerden oluşan tablo hediye edildi. Elindeki tabloyu inceleyen Akşener, çizimde yer alan kişiyi kendine benzetip, gördüğü arıyı da “Bana vızz diye sok demek istiyor” esprisi yapıp, resmi evinin duvarına asacağını söyledi. İmamoğlu, aynı resimde yer alan saati de gösterip, “Burada da zaman daralıyor, demek istedi” yorumunda bulundu.