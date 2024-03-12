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Akşener’den esnafa: Ocağına düştük oyunu istiyoruz

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Esnaf
Akşener’den esnafa: Ocağına düştük oyunu istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Çubuk’taki ziyaretlerinde belediye başkan adayı Korhan Merki için oy isteyen Akşener, esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Akşener, Pursaklar’da da belediye başkan adayı Zekeriya Ersarı’ya oy istedi. Akşener, bir vatandaşın “Şu an PKK ve DEM ile birlikte misiniz?” sorusuna “Yalnız başımıza giriyoruz, tek başımıza” cevabını verdi. Akşener, girdiği bir dükkânda da “3 sene esnaf gezdim; Hakkâri’den Edirne’ye kadar. Esnaf istihdam yaratıyor; hem de üretileni satıyor. Bu dükkânların içinde ne partimi övdüm ne oya yönelik bir şey yaptım. Siyaset yumruklaşmayı gerektirecek bir durum değil” dedi.

Akşener, girdiği başkan bir dükkânda ise “Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de oy istemeye geldik. Ocağına düştük, oyunu istiyoruz” diye konuştu.  

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Esnaf

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