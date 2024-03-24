Akşener’den emeklilere söz: Hakkınızı söke söke alacağım

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İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir’in de eşlik ettiği Akşener, emekliler, atanamayan öğretmenler ve mülakatların kaldırılmasıyla ilgili konuları yakından takip ettiklerini belirtti. Akşener, “Ben bu seçime giderken üç konuyu devamlı konuştum. Birincisi emekliler. Sayın Erdoğan her şey senin iki dudağının arasında, şimdi bayram ikramiyesini işçilere 7 bin lira yapacaksın. Emeklilere bayram ikramiyesini 7 bin lira yaptıktan sonra 11 bin lira derhal seyyanen zam vereceksin. Ben Meral Akşener olarak sizlerin emeklilerine oyuna talibim ve size söz veriyorum, bu hakkınızı söke söke alacağım. İkinci sırada atanamayan öğretmenler var. Sayın Erdoğan buradan sana sesleniyorum; bu 100 bin öğretmeni derhal tayin edeceksin. Üçüncüsü, mülakatın kaldırılması. Bu mülakat meselesini derhal kaldıracaksın” diye konuştu.