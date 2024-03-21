Akşener’den emekli çağrısı

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Akşener’in gündeminde emekliler vardı. “10 bin lira maaş alan bir emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil” diyen Akşener, emeklilere bayram ikramiyesi olarak 7 bin lira verilmesini, emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekilmesini istedi.

Ahlat Belediye Başkan Adayı Mümtaz Çoban için oy isteyen Akşener daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Akşener sosyal medya paylaşımında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Emeklilerimiz için 5 bin lira seyyanen zam vermeyi düşünüyormuşsun. Şimdiden söyleyeyim; kabul etmiyoruz. Çünkü yetmez!

Bir an önce 11 bin lira seyyanen zam yap. Ülkemizin bunu karşılayacak gücü var” diye seslendi. ◊ DHA