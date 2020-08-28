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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akşener’den dirsek selamı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Akşener’den dirsek selamı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda bulunan esnafı ziyaret etti.

Akşener, “Yapmaya çalıştığım şey şu: Esnaf ağırlıklı geziyorum ben. Salgından evvel başlamıştım gezmeye. Derdiniz nedir, önerileriniz nedir, biz neyi iletmeliyiz? Bu nedenle geziyoruz” dedi. Akşener, bir basın mensubunun, ‘30 Ağustos törenlerine koronavirüs kısıtlamasıyla’ ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

BAYRAMLAR AYRILMAZ

“Şimdi 30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığı’ndan davetiye geldi. Saat 10.45’te Anıtkabir’de tören olacak. Diğer yerlerle ilgili olarak, yani topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü, yani dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz. Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı.”

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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