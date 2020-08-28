Akşener’den dirsek selamı

Akşener, “Yapmaya çalıştığım şey şu: Esnaf ağırlıklı geziyorum ben. Salgından evvel başlamıştım gezmeye. Derdiniz nedir, önerileriniz nedir, biz neyi iletmeliyiz? Bu nedenle geziyoruz” dedi. Akşener, bir basın mensubunun, ‘30 Ağustos törenlerine koronavirüs kısıtlamasıyla’ ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

BAYRAMLAR AYRILMAZ

“Şimdi 30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığı’ndan davetiye geldi. Saat 10.45’te Anıtkabir’de tören olacak. Diğer yerlerle ilgili olarak, yani topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü, yani dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz. Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı.”