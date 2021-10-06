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Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret

#Meral Akşener#Ahmet Davutoğlu#İyi Parti
Akşenerden Davutoğluna ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

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Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, Akşener'e teşekkür etti. Davutoğlu, Akşener'in kendilerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili çalışmalarını getirdiğini belirterek, "Zaten açıkladıkları zaman biz yakından takip etmiştik. Nihayet hepimizin omuz omuza vermesi lazım. Bu iş birliğini İYİ Parti ile Sayın Akşener ile sürdürüyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da daha sık görüşeceğiz. Her aşamada her konuda istişare etme içerisindeyiz. Bu istişareyi de yapılaştırdık bir anlamda. Partiler arasında parlamenter sistem ile ilgili yürütülen çalışmaları da bugün ele aldık. İttifak meselesi bunun dışında bir alandır. Ama her partiyle Türkiye'nin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU'

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Akşener ise yaz boyunca Anadolu’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dair yaptıkları çalışmayı paylaşmak için ziyarette bulunduklarını söyledi. Akşener, "Sayın Başbakan ile bu görüşmelerimizi paylaştık, onları dinledik. Ekonomiye dair konuştuk, işsiz gençleri konuştuk, demokrasinin geldiği noktayı konuştuk; hukukun, adaletin nasıl yerlerde süründüğünü konuştuk. Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim açımızdan faydalı olan bir görüşme oldu" dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında HDP'nin kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını veto ettiğine ilişkin açıklaması sorulması üzerine, "TRT'ye 31 Mart'ta Abdullah Öcalan'ın mektubu çıktı, Osman Öcalan mülakat verdi, ne için verdi? Niçin biliyor musunuz? 'İstanbul'da seçim alınsın' diye. Yazık. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Bu ülkede ölümle tehdit edildim, evim basıldı her şey oldu; ama bana posta koyup, benim de geri durduğum hiçbir hadise olmamıştır. Dayak yerim, posta yemem" diye konuştu.

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#Meral Akşener#Ahmet Davutoğlu#İyi Parti