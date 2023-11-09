Akşener’den CHP’yle ittifak yorumu: Bizim için değişen bir şey yok

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Akşener grup toplantısında özetle şunları söyledi:

KRAL ÖLDÜ, ANLAYIŞ DURUYOR

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar, haftasonu itibarıyla yeni Genel Başkan Sayın Özgür Özel’in en büyük fanları oldu. Hepsi Sayın Kılıçdaroğlu’na utanmadan en ağır hakaretleri ettiler. Yav arkadaş göz önünde olan bir hikâye bu. İnanamadım. Oturup iki rekat şükür namazı kıldım. Ez cümle kral öldü ama 2023’e damga vuran o garip anlayış ve o anlayışın sahipleri aynen yerinde duruyor.

Elbette kurultaylar bir siyasi partinin iç meselesidir. Elbette CHP kendi içinde bir değişim sürecine giriyor olabilir. Elbette bu arkadaşlar, ‘sağ’ ve ‘sağcı’ antipatisi üzerinden teşkilatlarını konsolide etme arayışında da olabilir. Ama hala daha merak edilen varsa şimdiden söyleyeyim. Bizim için, değişen hiçbir şey yok.

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KİMSEYE KEFİL OLMAYACAĞIZ

Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları bu saatten sonra, bizi ilgilendirmez. Parti içi hesapların nasıl da milletimizin taleplerinin önüne koyulduğuna şahit olduk. O nedenle de bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil Olmayacağız.

HERKESE SELAM GİTTİ...

(CHP kurultayı) Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yanyana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir.”

KILIÇDAROĞLU’NA ‘HANÇER’ YANITI: EĞER HANÇER VURACAKSAM

- “Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Fakat hançer işi ortada kaldı. Eğer bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur.Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Şimdi asıl mesele şu. Ben olmadığıma göre hançerler kimin? Benim sırtımda hançer falan yok. Vurmaya kalkışanın gereğini yapmazsam namert olduğum için. Bu hançer edebiyatı çok ilginçti. Bunu anlayamadım kimse üstüne almadı, benim üstüme kaldı, görüşeceğiz.”