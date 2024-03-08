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Akşener'den 'AK Parti kral' diyen çocuğa: O zaman İYİ Parti de kraliçe

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#İyi Parti #Meral Akşener#ANKARA
Akşenerden AK Parti kral diyen çocuğa: O zaman İYİ Parti de kraliçe
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 17:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti. Akşener, pazarın içindeki büfede lokma dağıttı. Yanına gelen bir çocuğun "AK Parti kral" sözünü gülerek yanıtlayan Akşener, "O zaman İYİ Parti de kraliçe" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca ile Mevlana Mahallesi pazarında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, tek tek tezgahları gezip esnafla sohbet ederek, halkla fotoğraf çektirdi. Partisinin adayı Koca'ya destek isteyen Akşener, "Sesinizin duyulabilmesi için bize güç katın. Ben 3 sene boyunca esnaf gezdim. Sesinizi duyurmaya çalıştım. O esnaf dükkanlarında emekliyi gördüm, genç kadınlarımızı gördüm, atanamayan öğretmenlerimizi gördüm. Her birini kamuoyuyla paylaştık. İktidara dedik ki bu problemleri çözün. Bir kısmını çözebildiler bir kısmını çözemediler. Siyaset rekabet işi; siz de patronsunuz. Patronluğunuz bu seçimde ortaya çıkacak. Benim 'şucu bucu' olmam üzerinden değil, iyi hizmet edip etmeyeceğim, bu çocuğun iyi hizmet edip etmeyeceği üzerinden oy verin. Bizi güçlendirin. Ondan sonra gör bak neler oluyor" dedi.

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"PATRON SEÇMENDİR"

Akşener, seçim zamanı ve seçim öncesinde seçmenin velinimet olduğunu belirterek, "Patron seçmendir yani sizin müşterileriniz gibi. Dolayısıyla geldik karşınıza bir şey anlatmaya çalışıp ikna edebilirsek oylarınızı istiyoruz. İkna edemiyorsak tabi oy vermeyeceksiniz ona da baş üstüne diyeceğiz. Rekabet seçmene yarar, hizmetin iyisine yarar ama biz 'şuculuk buculuk' üzerinden şu vaziyette yedik birbirimizi, sizi düşünen olmadı" ifadelerini kullandı.

Akşener, ziyaret esnasında Yeniden Refah Partisi'nin Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner ile karşılaştı. Akşener'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçek takdim eden Güner, İYİ Parti'nin adayına da başarılar diledi.

"AK PARTİ KRAL, İYİ PARTİ KRALİÇE"

Akşener daha sonra pazarın içindeki büfede basın mensuplarına ve halka lokma dağıttı. O sırada yanına gelen küçük bir çocuğun "AK Parti kral" sözünü gülerek yanıtlayan Akşener, "O zaman İYİ Parti de kraliçe" dedi.

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#İyi Parti #Meral Akşener#ANKARA

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