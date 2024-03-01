Akşener’den 6’lı Masa yanıtı

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Akşener, halkı dinleyerek kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Akşener, bir esnafın ‘6’lı Masa kurulmalı mıydı’ sorusu üzerine şöyle dedi: “6’lı Masa bize göre doğruydu, size göre yanlışmış ki biz kazanamadık. Şimdi bu seçimlere ise çok büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza giriyoruz. Dün bu dükkanlara 6’lı Masa’da otururken girdiğimde siz haşlıyordunuz. Bugün de ‘Niye yalnız giriyorsunuz’ diye başkaları haşlıyor. Şimdi yalnız başımıza giriyoruz. Sonuç nedir, onu göreceğiz. O sonuçlara göre de yolumuzu tanzim edeceğiz.”