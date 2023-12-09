Akşener'den '6'lı Masa' itirafı: Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da katıldığı Teşkilat Buluşması programı sonrası Yomra Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener, daha sonra ilçeye bağlı İkisu Mahallesi'nde kahvehanede vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti. Akşener, burada dinlediği vatandaşların sorularını da yanıtladı. Akşener, bir kişinin 'keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz' çıkışına, "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" yanıtını verdi.
'3 KİŞİ HARİÇ 'MASAYA TEKRAR DÖN' DEDİLER'
Masadan kalktıktan sonra partide yaşananları anlatan Akşener, "Arkadaşlarım bana 'oturma bir daha' dedi. Çıktık, 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık. Hem İmamoğlu hem de Mahsur Yavaş gece evime geldiler. İkisine de son kez sordum. İkisine 'aday olabilir misiniz?' dedim, 'hayır' dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bu çok uygun bir şey. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum. O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal beyin bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç 'masaya tekrar dön' dediler. Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. 2 belediye başkanı, Ben ve Kemal Bey, burada yüz yüze 'tamam' dedik. Bunun üzerine ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Sayın Babacan 'bizim bundan haberimiz yok' dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana 'aklın yeni mi başına geldi?' diyebilirsiniz. İşte benim de sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım" ifadelerinde bulundu.