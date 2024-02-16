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Akşener: Yerel seçim düğündür... Aydın’da Efe pozu

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#İYİ Parti#Efeler Belediyesi#Meral Akşener
Akşener: Yerel seçim düğündür... Aydın’da Efe pozu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:00

Aday Tanıtım Programı için Aydın’a giden İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Efeler Belediyesi tarafından yapılan Kuvayi Milliye Anı Evi’nin açılışını gerçekleştirdi.

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Yörük kıyafeti hediye edilen Akşener, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın yaptığı projelerden bahsedip, “Sosyal belediyecilik dediğiniz budur” diyerek şöyle devam etti:

“Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki bu dönemde sizlerin iradesi, çalışanın yanında durma iradesi, hizmet edenin yanında durma iradesi, Efeler’den başlayarak Türkiye’nin her yerinde seçmenin velinimet olduğu, hadi bakalım ağalar hizmetiniz nedir, bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonra ne yapacaksınız sorusunun sorulduğu yerel seçimlere gidiyoruz. Aslında yerel seçimler düğündür. Yerel seçimler seçmenin talep edenin yani belediye hizmetlerini sana daha iyi getireceğim diyen kişiyi hazırda tutan bir dönemdir.”

İSPATLARSANIZ POLİTİKAYI BIRAKIRIM

Aday tanıtım toplantısında da konuşan Akşener, kendisinin ve birinci derece akrabalarının hiçbir şekilde herhangi bir belediye ile iş veya para ilişkisi olmadığını belirterek, “Yurtdışında şirketimiz yok, belediye ve bakanlarla ilişkilerimiz yok. İspatlarsanız politikayı bırakırım. Şantajın dışında olabilmek çok önemli” dedi.

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#İYİ Parti#Efeler Belediyesi#Meral Akşener

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