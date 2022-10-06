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Akşener: Sosyal medya yasası Ucubelik

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Sosyal Medya Yasası
Akşener: Sosyal medya yasası Ucubelik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Sosyal Medya Yasası ucubelikte adeta bir başyapıt oldu. Yalanı kim ayırt edecek? Doğru nasıl bilinecek? Dezenformasyonu hangi kurum denetleyecek” dedi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Aklınla Verimli Yaşa” isimli bir tasarruf kitapçığı yayınladığını belirterek, “Duş alırken, banyoya kum saati koyacakmışız. Milletimiz ne yapacağını çok iyi biliyor. O gün geldiğinde, gereksiz yanan ampul sönecek, tasarruf yapacağız” dedi. Akşener, partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Beğenmediği herkese saldıran bir zihniyetin neden olduğu toplumsal gerilim, artık tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Bir eğlence mekânında yaşananlar, işte tam olarak bu gerilimin sonucudur.

PUTİN’İN SIRTINI SIVAZLAYAN DİPLOMASİ

Arabuluculuk kisvesi altında, Putin’in sırtını sıvazlayan bir diplomasi, Cumhuriyet Türkiye’sine yakışmaz. Şunu asla unutma: Yeşilköy’e Rus anıtı dikenlerin ve dikilmesine izin verenlerin, bugünkü temsilcilerinin karşısında, tıpkı Mahmut Şevket Paşa gibi, tıpkı Bahri Teğmen gibi, aynı basiretle, aynı hamiyetle, aynı cesaretle dimdik duracağız.

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FACEBOOK, TWITTER

Sosyal Medya Yasası ucubelikte adeta bir başyapıt oldu. Yalanı kim ayırt edecek? Doğru nasıl bilinecek? Dezenformasyonu hangi kurum denetleyecek? Facebook gidecek, dezenformasyondan arındırılmış, ‘AKbook’ mu gelecek? Twitter gidecek, ‘Saray Kuşu’ mu gelecek? YouTube gidecek, ‘ŞahsımTube’ mu gelecek? Çünkü doğrulardan en çok onlar korkuyorlar.”

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Sosyal Medya Yasası

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