Akşener: Sadece 2.5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilköy sahilde vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, burada bir kafede vatandaşlarla sohbet etti. Akşener kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Ardından Meral Akşener, İYİ Parti Bakırköy Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Akşener burada partililerle kısa bir toplantı yaptı. Ardından Akşener kapıda kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

"SADECE 2.5 MİLYON SEÇMENE ULAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Akşener, "Millet İttifakı'nın tüm partileri, güçlerini sandık başında daha evvel birleştirmişti. Bugün daha da iyi bir biçimde birleştirdi, bütün siyasi partiler ve sonuç itibariyle sandık başında toplanan tüm bilgiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde buluşacak. Ve oradan eksik gedik tek elden söylenecek ve bizler gidereceğiz. Sadece 2.5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Çok fazla bir seçmen farkı yok. O nedenle sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay. Özellikle rica ediyorum sizden, İYİ Partililere talimatımdır diğer siyasi görüşte olanlardan da ricamdır. Tek bir şey istiyorum. Şu parmağı sallayarak, göstererek konuşmak tavır koymak yok. Seçmen velinimettir. Seçmen hangi görüşte olursa olsun karşısında selam duracaksınız. Onun oyunu almak için, seçmenin karşısında selam duracaksınız. Seçilmiş arkadaşlarıma talimatımdır. Milletvekili seçildiniz, seçmeninizi unutursanız yanımdan defolup gidin. Bu netlikle söylüyorum. Seçmeninizi unutmayacaksınız. Size oy verenlerin vebalini taşıyacaksınız. O oyları helale çevireceksiniz. O oylara layık olacaksınız. 13. Cumhurbaşkanı olarak sayın Kılıçdaroğlu olarak hep beraber seçeceğiz" dedi.

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