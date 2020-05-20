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ANKARA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Akşener özel izinle Anıtkabir’de

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Akşener özel izinle Anıtkabir’de
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, COVID-19 nedeniyle ziyarete kapalı olan Anıtkabir’i Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan özel izinle ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı resmi törenin ardından Akşener, saat 11’de kurmayları ile birlikte Anıtkabir’e geldi. Akşener ve beraberindeki heyet, fiziki mesafe kurallarına uydu ve maske taktı.

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