Akşener: Lütfü Bey bir hata yaptı, mazur görecek değiliz

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Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesiyle başlayan sürece değinerek, "Geçtiğimiz cuma, AK Parti’nin, planlı bir provokasyonu sonucunda, talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler, Cuma akşamından beri, bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir, elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa, siz de elbette bunun üzerine yürüyeceksiniz. Evet, Lütfü Bey, bir hata yaptı. Karşısındaki, genel başkanına, hem de kadın olan genel başkanına, ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa; koruma iç güdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı, mazur görecek değiliz. Yalnız, benim asıl dikkatimi çeken, bu olay vesilesiyle, başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Ak Parti mensuplarının, gönüllerindeki şehit, şehit yakını ve hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri oldu" ifadelerini kullandı.

'BİZ HATALARIMIZI TELAFİ EDERİZ'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları da hatırlatan Akşener, "Kantarın topuzunu kaçırıp, Lütfü Bey’in kredi borcunu açıklayarak, kanunları bile çiğnedi. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak kendisi, yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi. Önce çıktı, açık yüreklilikle özür diledi. Sonrasında da gereğini yapıp, grup başkanvekilliği görevinden ayrıldı. İYİ Parti’yi İYİ Parti yapan, yapılan hata değil, hata karşısında gösterilen, işte bu olgunluktur. Biz, hatalarımızı telafi ederiz" diye konuştu.

Akşener, geçen hafta Bingöl ve Elazığ gezisini bir kez daha hatırlatarak, yollarına çıkarılan tuzaklara inat milletle buluşmaya devam edeceklerini vurguladı. Akşener, "Bu sesi kısmak için, türlü çirkinlikleri tezgahlamaya devam ediyorlar. Varsın etsinler. Bizim için hava hoş. Biz, ilçe ilçe gezmeye ve milletimizin gerçeklerini, bu kürsüden, tüm Türkiye’ye anlatmaya, inatla devam edeceğiz" dedi.