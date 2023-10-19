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Akşener: Keşke aday ben olsaydım

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Düzce
Akşener: Keşke aday ben olsaydım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 19:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de belediye başkan adaylarını tanıttı. Düzce Belediye Başkan Adayının Mehmet Keleş olduğunu açıklayan Akşener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini de değerlendirerek, "Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım. Keşke aday ben olsaydım ama onlar oldu. Ben iddialı bir partinin genel başkanıyım cumhurbaşkanı adayı olmayı istemez miyim?" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmalarını başlatmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Burada partililerle bir araya gelen Akşener, Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecini de değerlendirdi. Akşener, "2023 yılına geldik. Hem Sayın Mansur Yavaş hem de Sayın Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular. Vatandaşlar tarafından kabul gördüler. Vatandaşın cumhurbaşkanı adayı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım. Keşke aday ben olsaydım ama onlar oldu. Ben iddialı bir partinin genel başkanıyım cumhurbaşkanı adayı olmayı istemez miyim? Dünyanın en şerefli işlerinden biri. Seçmen nezdinde iki arkadaşımızın kabulü çok daha yüksek oldu. Yani o 6 kişinin oturduğu masada herkesten önde oldu. Sonuç itibariyle vatandaşlardan aldığım bilgileri bildirdim. Bildiğiniz şeyler oldu. Arkadaşlarımız da netice itibariyle, 'Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. Yardımcı olmaya razıyız' dediler ve seçime Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile gittik" dedi.

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Akşener: Keşke aday ben olsaydım

 

DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET KELEŞ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Düzce'de Belediye Başkan Adayı olarak eski AK Parti Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i açıklayarak, kürsüye davet etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de eski AK Parti Gölyaka Belediye Başkanı olan Bekir Akbulut'u ve Akçakoca İYİ Parti İlçe Başkanı Av. Behçet Alkan Lokum'un adaylığı açıklandı.

Akşener: Keşke aday ben olsaydım

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Düzce

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