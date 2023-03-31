Akşener İYİ Parti İstanbul il binası önünde açıklama yaptı

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İYİ Parti İl Başkanlığı'na sabah saat 04.52'de yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Sabah 10.00'da binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Yapılan incelemede il başkanlığının camlarında kurşun izleri tespit edildi.

"BİR ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK KONUŞUYORUM KURŞUNLAMIŞTIR"



Polisin incelemesi sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, korumasız ve sivil araçla il başkanlığına gelerek bilgi aldı.



Daha sonra açıklama yapan Akşener'in yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da yer aldı.



Akşener, "Öncelikle seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama Cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar, Recep beyin üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan üçüncü kattan, ben bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum kurşunlamıştır. Bunun anlamı şu; daha önce dendi bana 'Bugünler iyi günlerin daha neler göreceksin' linçe uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi, evim basıldı. Bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma' denildi, bugün de partimizin İstanbul il başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum; bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam anasının karnından doğmadı. Allah'tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin" dedi.

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"EVİM BASILDI BERAAT ETTİLER, LİNÇE UĞRADIM BERAAT ETTİLER"



Akşener, geçmişte evinin basıldığını hatırlatarak, "Evim basıldı beraat ettiler, linçe uğradım beraat ettiler. Biliyorum ki mahkemelerin, polislerin bunu yakalayamayacak. Torunuma iftira attılar, beraat ettiler. Aziz milletim bu ucube sistemi, bu yargı sistemini bunu sürdüremezsiniz. Bugün bize, yarın size evlatlarınız tehdit altında. 1,5 ay sonra 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz helal oylarınızla bu ucube, çirkin, iğrenç sistemi değiştireceksiniz. Yanımda Ekrem başkan duruyor, seçimini iptal ettiler seçimini, aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805 bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum. Şimdi kadınlar, değerli kardeşlerim size sesleniyorum; bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftira bana yapıldı. Ne için? Kadın olduğum için. Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, sizin kızlarınıza neler yapılıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, pisliğin, iğrençliğin, hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar, 14 Mayıs'ta oylarınızı Millet İttifakı'ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti'ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz, 13'üncü Cumhurbaşkanını seçeceksiniz, partimizi de birinci parti yapacaksınız. Bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım" diye konuştu.