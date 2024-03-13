Akşener: İttifak siyaseti sıkıştırıyor

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Akşener, dün öğle saatlerinde belediye başkan adayı Mehmet Keleş’e destek için Düzce’ye giderek esnafı ziyaret etti. Akşener, Düzce ziyaretinin ardından Bolu’ya geçti. Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen ile birlikte parti otobüsüyle kent turu atan Akşener, vatandaşları selamladı. Daha sonra esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, Bolu’da yarışın başa baş geçeceğini söyleyerek, “Bolu’da kutuplaşma siyasetinin dışına çıkılmış. Ben ona memnun oldum. Çünkü hizmetler üzerinden mücadele ediliyordu, rekabet ediliyordu. Kutup siyasetiyle, ittifak siyasetiyle başka şehirlere baktığımız zaman iki yumruk arasında sıkışıyor insanlar” dedi.