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Akşener: İttifak siyaseti sıkıştırıyor

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#İYİ Parti#Meral Akşener#İttifak
Akşener: İttifak siyaseti sıkıştırıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce ve Bolu’da parti otobüsüyle kent turu atıp, esnafı ziyaret ederek belediye başkan adaylarına destek istedi.

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Akşener, dün öğle saatlerinde belediye başkan adayı Mehmet Keleş’e destek için Düzce’ye giderek esnafı ziyaret etti. Akşener, Düzce ziyaretinin ardından Bolu’ya geçti. Bolu Belediye Başkan adayı Mansur Şen ile birlikte parti otobüsüyle kent turu atan Akşener, vatandaşları selamladı. Daha sonra esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, Bolu’da yarışın başa baş geçeceğini söyleyerek, “Bolu’da kutuplaşma siyasetinin dışına çıkılmış. Ben ona memnun oldum. Çünkü hizmetler üzerinden mücadele ediliyordu, rekabet ediliyordu. Kutup siyasetiyle, ittifak siyasetiyle başka şehirlere baktığımız zaman iki yumruk arasında sıkışıyor insanlar” dedi. 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#İttifak

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