Akşener hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Dün akşam saatlerinde parti genel merkezinde rahatsızlanan Akşener, Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde herhangi bir sorun bulunmayan Akşener, kontrol amaçlı geceyi hastanede geçirdi. Güven Hastanesi’nden yapılan açıklamada da, “Sayın Akşener, hafif bir çarpıntı şikâyeti ile hastaneye başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmemiştir” denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Güven Hastanesi’ne giderek Akşener’in durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu “Sayın Genel Başkana da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekim arkadaşlar önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini söylediler. Doktorlar kendisiyle görüşmemize izin vermiyor ve doğruda olmaz” diye konuştu. Siyasi parti liderleri ve çok sayıda siyasi isim de mesaj yayımlayarak Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener’in, bugün taburcu edilmesi bekleniyor.