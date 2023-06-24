Akşener güven tazeleyecek

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İYİ Parti, bugün 3. Olağan Büyük Kurultayı’nı yapıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek aday olması beklenen kongrede, Genel İdari Kurulu (GİK) üyelerinin dörtte üçünün değişeceği belirtiliyor. Seçimlerin ardından eleştiri oklarına hedef olan Akşener, kurultay ile birlikte parti tabanında güven tazeleyecek.

Kurultaya hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe ve il kongrelerini ocak ayı sonunda tamamlayan İYİ Parti, büyük kurultayı 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları dolayısıyla ertelemişti. İYİ Parti’nin, 3. Olağan Büyük Kurultayı bugün ATO Kongre Merkezi’nde saat 09.00’da başlayacak. Kurultayda önce Divan oluşumu ve faaliyet raporlarının ibrası yapılacak.

İTTİFAK DEĞERLENDİRMESİ

Daha sonra Genel Başkan ile 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçilecek. 1350 delegenin oy kullanacağı kurultayda Akşener, blok liste ile yer alacak. Akşener’in, salonda yol haritası niteliğinde bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşmasında partinin kuruluş amaç ve ilkeleri ile ittifakla ilgili açık mesajlar vereceği belirtiliyor. Akşener’in parti kurmaylarının daha önce de belirttiği “Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir” sözlerine de yer vereceği ifade ediliyor. Ayrıca seçim sonuçlarında beklentilerin altında kalınmasının nedenlerine de değinileceği aktarılıyor.

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GİK’TE BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK

Akşener, yerel seçimlere daha dinamik bir kadroyla hazırlanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda da 50 üyeden oluşan GİK’te ve MDK’da önemli oranda bir değişiklik yapacağı dile getiriliyor. Ayrıca daha çok genç isimlere yöneleceği belirtiliyor. Akşener’in kurultay sonrası belirlenecek Başkanlık Divanı’nda da yeni isimlere yer vereceği dile getirildi. Başkanlık Divanı’nın yapısında da değişikliğe gidilerek, basın ve propaganda başkanlığı oluşturulabileceği de ifade ediliyor.

Kulislerde, Başkanlık Divanı’nda geçen yıl yaptığı değişiklikle teşkilatları kendisine bağlayan Akşener’in, yeni teşkilat başkanlığı için yeniden görevlendirme yapabileceği de konuşuluyor. Akşener, kurultayın ardından yoğun bir şekilde yerel seçim odaklı il gezilerine başlayacak.