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Akşener, esnafı ziyaret etti

#Meral Akşener#Ankara#Esnaf Ziyareti
Akşener, esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde esnafı ziyaret etti. İlk olarak parti otobüsüyle Çankaya ilçesine gelen Akşener, girdiği dükkanlarda esnafın sorunlarını dinledi ve danışmanlarına notlar aldırdı.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KATİLLERİ KİMDİR?"

Ardından Altınağ ilçesine geçen Akşener, burada şarküteri dükkanının sahibi ile bir süre sohbet etti. Dükkan sahibi Akşener’e, "Ben Alperen'im, ülkücüyüm, ülkücü öleceğim. Ben Muhsin'ciyim. Muhsin Yazıcıoğlu’nun katilleri kimdir?" diye sordu.

"'KATİL ŞUDUR' DİYEMEYECEĞİM"

Akşener de esnafa, "’Muhsin başkanın katillerinin bulunmasını istiyorum’ diyorsan aynı yerdeyiz ama şudur, budur diye bilmiyorum. Eşiyle, kızıyla, oğluyla rahmetlinin kız kardeşi olarak birlikte irtibat halinde çalışıyoruz. Furkan Yazıcıoğlu'na sorabilirsin ne yaptığımı. Ama ’Katili şudur’ diyemeyeceğim. Katillerinin bulunmasına dair sonuna kadar arkasındayım" diye yanıt verdi.

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Akşener daha sonra Yenimahalle ilçesine geçerek ziyaretlerine devam etti. 

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#Meral Akşener#Ankara#Esnaf Ziyareti

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