Akşener: Demografik değişim tehlikesi var

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Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

“1999 depremini bizzat yaşamış, yakınlarını kaybetmiş bir insanım. 99 depremi hepimize çok şey öğretti. 24 yıl sonra hiçbir dersin alınmadığı gerçeğiyle yüzleştik. Sadece beton blokların değil ahlakın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik. Yapı denetim sisteminin işlemediği gerçeğiyle yüzleştik. Rant sevdasının, hırsızlığın, yolsuzluğun acı reçetesiyle yüzleştik. İmar affının çözüm değil ölüm fermanı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Tedbirsizlikle, iş bilmezlikle, liyakatsizlikle yüzleştik.

ARAMA KURTARMA YETERSİZ

İktidarın hiçbir ciddi hazırlığının olmadığını, afet yönetiminin çöktüğünü, Sayın Erdoğan ve ekibinin acizliğini görüyoruz. Mesela arama - kurtarma için vinç olmadığını, ‘10 tane vinç kiraladık’ diye övünen Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan öğreniyoruz. Elbistan’a 20 kişilik bir ekip gönderdiğini açıklamasıyla, arama - kurtarma ekiplerimizin ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. AK Parti iktidarında, hiç kimse sorumluluk almıyor, hesap vermiyor. Bir Allah’ın kulu bile istifa etmiyor.

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KONUT SATIŞI DURDURULSUN

Deprem bölgesindeki göç hareketliliği, büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 2.5 milyondan fazla vatandaşımızın bölge dışına çıktığı tahmin ediliyor. Bu durum, gelecekte bölgedeki insanlarımız için bir demografik değişim tehlikesini gözler önüne seriyor. Deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Köylerin boşaltılması ise terör örgütlerine yeni alanlar açılmasına da neden olabilir. O nedenle, öncelikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye’de yabancılara konut satışı durdurulmalı.”