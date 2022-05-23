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Akşener: Birinci parti olacağız

#Meral Akşener#İYİ Parti#Seçim
Akşener: Birinci parti olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’daki üye sayılarının 100 bine ulaşması nedeniyle Yenikapı’da düzenlenen programda, “İstanbul’da ve Türkiye’de birinci parti olacağız. Ben de hak edilmiş o partinin başbakanı olacağım” dedi.

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İYİ Parti, 100 bin üye ve 32 bin eğitimli sandık görevlisi için Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ‘Omuz Omuza 100 bin üye” adlı program düzenledi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı programda konuşan Akşener, özetle şunları söyledi: “100 bin üyemiz var. İlçe, ilçe, il, il gezmeye karar verdik. Bir kayıkçı kavgasına dönmüş olan siyasette kavgaların eksik olmadığı ama dert bilinmediği için de çözümün üretilmediği ülkede değişiklik yapacağız dedik. Atanamayan öğretmenin, EYT’nin, gece tencere kaynatamayan annenin, gençlerin annelerinin, babalarının acılarına şahit olduk. Bugün dertler konuşuluyorsa bunun sebebi sizsiniz. Birlikte yaptığımız yoğun çalışmadır. İstanbul’da da Türkiye’de de birinci parti olacağız biz. İnşallah ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş Başbakanı olacağım. Biz birinci parti çıkacağız.”

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