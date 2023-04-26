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Akşener: Bir şeyi değiştirdiniz, Türkiye'de her şeyi değiştirdik

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Ankara
Akşener: Bir şeyi değiştirdiniz, Türkiyede her şeyi değiştirdik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 19:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayal edin, gözünüzü kapatın. Bu ülkede İYİ Parti kurulmamış olsaydı bugün 14 Mayıs seçimlerine giderken neyi konuşuyor, neyi hayal ediyor, neyi umut ediyor olacaktık? Yani bir şeyi değiştirdiniz, Türkiye'de her şeyi değiştirdik" dedi.

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İYİ Parti Lideri Akşener, partisinden Ankara 2'inci bölge 2'inci sıradan aday olan Sedat Aksakallı'nın Keçiören'de bulunan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılıştan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, 14 Mayıs'ta İYİ Parti'nin 1'inci parti olacağını belirterek, "Gezdiğimiz her yerde ki şu ana kadar Ankara'yı hariç tutarak 18 yerleşim yerine gitmişim. Oralarda gördüğüm manzara; İYİ Partimizin milletimizin nezdinde, seçmenimizin nezdinde tuttuğu ve inşallah sizlerin gayretiyle, hepimizin gayretiyle 1'inci parti sandıktan çıkacağız. Biz bunu İYİ Partililer olarak hak ediyoruz. Hayal edin, gözünüzü kapatın. Bu ülkede İYİ Parti kurulmamış olsaydı bugün 14 Mayıs seçimlerine giderken neyi konuşuyor, neyi hayal ediyor, neyi umut ediyor olacaktık? Yani bir şeyi değiştirdiniz, Türkiye'de her şeyi değiştirdik. 2017'de hatırlayın nelerin üzerinden geçtik? Hangi engelleri aştınız? Onun için ben size cesurlar diyorum. Onun için bu harekete 'cesurlar hareketi' diyorum. Çocuklarınızın rızkını verdiniz. Çocuklarınızın geleceğini, istikbalini tehlikeye attınız, işlerinizi tehlikeye attınız. Her şeyinizi tehlikeye attınız ama direndiniz. İrade koydunuz ve bu defa Cenabıhak bu gayretlerimizi gördü ve inşallah bu ülkenin emniyet supabı, bu ülkenin sigortası olan İYİ Parti'mizi Allah'ımın izniyle, milletimin teveccühüyle birinci parti yapacağız inşallah. Biz bunu hak ettik" ifadelerini kullandı.

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'ANKARA ÇİFTÇİSİNİN KAZANDIĞI PARA 4,5 MİLYAR LİRA'

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Başkentkart uygulamasını hatırlatarak, "Evlere gidiyorum. O evlerdeki insanların durumunu anlıyorum. O durumu anlamaya çalıştığım evlerde Sayın Mansur Yavaş'ın gönderdiği, her ay bir kilo et alınan kartlar var. O evlerde Ağrılılar var, Çankırılılar var, Hakkarililer var, Diyarbakırlılar var, Batmanlılar var, Yozgatlılar var, Çorumlular var, Türkiye'nin aklınıza gelen her yerinden insan var. Fakirlikte eşitledi bunlar bizi, biliyor musunuz? Kartla gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, istediğin yerden alışveriş ediyorsun. Kimse belediyenin gönderdiği bir kart olduğunu bilmiyor" diye konuştu.

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Akşener: Bir şeyi değiştirdiniz, Türkiyede her şeyi değiştirdik

'GÖKÇEK'E DİNAZOR PARKI ELEŞTİRİSİ'

Akşener, konuşmasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de eleştirdi. Akşener, "Meşhur bir dinozor parkı var ya. Bu adamın dinozor takıntısı ne? Bileniniz var mı? Şimdi oraya harcanan para 3 kişinin cebine girdi. Tam 16 milyar lira. Şu 16 milyar lirayla neler yapılabilirdi ey gençler. 31 Mart'tan bugüne kadar Ankara çiftçisinin kazandığı para 4,5 milyar lira. Bir tarafta sosyal belediyecilikle çiftçisinin cebine, köylünün cebine 4,5 milyar lira girmesini sağlayan bir anlayış, diğer tarafta 16 milyar lirayı birilerinin cebine koyan jeliboncu arkadaş. İşte şu mukayese bile bu seçimi kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadesinde bulundu.

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'BİR OY KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA, BİR OY DA İYİ PARTİ'YE'

Akşener, kendisini izlemeye gelen partililerden bir ricada bulunarak, "2 tane oy kullanacaklar. Birisi Kemal'e, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir diğeri de İYİ Parti'ye. Yani orada göreceksiniz; İYİ Parti, güneş. Mührü oraya basacaksınız" dedi. 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Ankara

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