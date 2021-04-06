Akşener: 'Atanmışların zevzekliklerini de soruşturun'

Akşener özetle şunları söyledi:



“Montrö’nün tartışmaya açılması meselesine itiraz edilebilir, emekli general de edebilir, emekli hâkimler de edebilir herkes edebilir ama gündüz vakti fikrini söylemek başka bir şey bir araya gelip gece vakti adını bildiri koyup paylaşmak başka bir şey. Bu eski hatıraları canlandıran ve sonuç itibarı ile iktidarın üzerinde tepineceği bir argüman, bir gerekçeyi oluşturan bu meseleyi tırnak içi bildiri konusunu zevzeklik olarak değerlendirdim. Bunun üzerine siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz o zaman bizim iktidara şunu sorma hakkımız doğar; bu zevzekliklerin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var. Yani siyasi partilere bu sefer de muhalefete ayar vermeyi isteyen, iktidar partisini öveceğim derken hadsizlik ve saygısızlık yapan pek çok zevzeklik yapan bürokrat var. Buradan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum; madem bir gözaltı süreci başlattınız, şimdi Ana Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanına hakaret eden, İYİ Parti’nin Genel Başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun saray şürekasına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara