Akşener aday olmayacağını açıkladı: İYİ Parti’de sıcak yarış

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ve Başkanlık Divanı’nı toplayarak seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Burada kurmaylarının ve partililerin nabzını tutan Akşener, 27 Nisan’da gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli kongrede aday olup olmayacağını açıklamadı. 31 Mart’ın ardından kendisine yönelik tepkileri ölçen Akşener, dün sürpriz bir şekilde aday olmayacağını ilan etti.

ÖNCE MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Meral Akşener’in kongrede aday olmayacağını duyurmasının ardından bir saat geçmeden sürpriz bir adaylık açıklaması geldi.

Partinin önemli ülkücü isimlerinden Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıklarken “Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i

ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı arz ederim” dedi.

Haberin Devamı

HEMEN ARDINDAN KORAY AYDIN

Dervişoğlu’nun ardından kısa bir süre sonra da İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın kongre sürecinde yarışa dahil olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkücü camianın sevdiği bir diğer isim olan Aydın, Grup Başkanlığı makamına geçmesiyle, çok fazla açıklamalarda bulunmayarak sessiz bir sürece girmişti. Bu sessizlik, İYİ Parti koridorlarında Genel Başkan Akşener’in izlediği politikaya karşı tavır olarak da yorumlanıyordu. Aydın açıklamasında “Bilindiği üzere İYİ Partimiz, 27 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım” dedi.

Haberin Devamı

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın da yaptığı basın açıklamasıyla adaylığını açıkladı. Akalın, “11 Kasım 1938’de kesilen sürecin bugün itibarıyla bir daha başlaması üzere yola çıktım” dedi.

MAKAM ODASINI BOŞALTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan’daki seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından dün öğle saatlerinde parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı. Görevliler, Akşener’in odasındaki eşyalarını toplayıp araçla evine götürdü.

ÖDEDİĞİM BEDELE RAZIYIM

- Meral Akşener‘in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar tarafından duyurulan açıklamada, İYİ Parti Lideri özetle şunları kaydetti:

Haberin Devamı

“Her kararımın, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildim. Nitekim ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentim olmaksızın her defasında ödedim. Bundan da asla pişman olmadım. Bildiğiniz üzere, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri öncesinde İYİ Parti olarak; yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda seçimlere hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettik. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Geldiğimiz noktada İYİ Parti olarak ismimiz, bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeye atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa, ben bu bedele razıyım.

Bugün İYİ Parti sarsılmış ama ne iktidarın ne ana muhalefetin, ne de 2028 hesapları kovalayan bir takım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım.

Haberin Devamı

Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.”

ÖZLALE DE İSTİFA ETTİ

- İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de partisinden istifa etti. Özlale yayımladığı mesajında, “Sevgili İYİ Parti ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkânsız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım” dedi.