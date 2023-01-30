Akşener: 3’üncü defa adaylığı mümkün değil

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Akşener, dün partisinin Ankara 3. Olağan İl Kongresi’nde özetle şunları söyledi:



“Bu salonu şereflendiren herkes, 2017 referandumuna ‘hayır’ diyenlerdir. Eğer 2010 referandumunda da insanlarımız kandırılmasaydı, 15 Temmuz kalkışması olmayacak, insanlarımız ölmeyecekti. Burayı şereflendirenler 2010’da nasıl demokrasinin, makulun, doğrunun yanında durup bedel ödediyse, 2017’de de öyle yapmıştır. Biz bunlara karşı çıktık, keşke haklı çıkmasaydık ama haklı çıktık. Ondan sonra bu ülkede o ucube sistem, tek adamlık hâkim oldu. O da yetmedi, bugün 3’üncü defa seçilmesinin hukuki olarak imkansız olduğu bir sistemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları yine yeniden hukuku, yargıyı, adaleti yeni baştan hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içinde.



SİZİN İÇİN GOLSE...



Başörtüsüne dair şu salonu şereflendiren başı açık kapalı hiçbir kadının, hiçbir arkadaşımın, hiçbir erkeğin başını örten kadına karşı karşı herhangi bir tutumu, duruşu yoktur. Başörtüsü düzenlemesine dair önce Sayın Kılıçdaroğlu’nun verdiği bir kanun teklifinin arkasından Sayın Erdoğan’ın ‘Oh oh oh bir pas geldi, ben bunu gole çevireceğim’ diye sevindirik olma halinden gerçekten çok utanıyorum. Sayın Erdoğan adına çok utanıyorum. 2 kızını Türkiye’de okutamadığı için Amerika’da okutmuş bir babadan bahsediyorum. ‘Bunu gole çevireceğim’ diyorsanız yazıktır size, ayıptır size. Bu sizin için golse eğer batsın bu dünya.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ‘Ankara’da vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in katillerini neden bulmuyorsunuz?’ diye soran Akşener, “Bunu bulma sorumluluğu senindir” diye konuştu.