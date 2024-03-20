×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Akşener: 100 bin öğretmeni hemen atayın

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Antalya
Akşener: 100 bin öğretmeni hemen atayın
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Antalya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Serik ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Haberin Devamı

Partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Akşener, özetle şunları söyledi:

Akşener: 100 bin öğretmeni hemen atayın

Akşener’e esnaf ziyareti sırasında eski öğrencisi Faruk Karacan, okul yıllığındaki fotoğrafını gösterdi.

Akşener: 100 bin öğretmeni hemen atayın

“‘Atanamayan 100 bin öğretmen tayin edeceğiz’ dediler. Verilen sözlerin hepsi unutuldu. Şimdi sözünü hatırla Sayın Erdoğan. Seçime 11 gün kaldı,  100 bin öğretmeni, 11 gün içerisinde bir cümleyle dahil etmen mümkün. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinmesi mümkün değil. Şimdi ayın 1 ve 2’sinde ikramiye yatacak ya emekli hesaplara. Onu yap 7 bin lira. 7 bin lira ikramiye ver bayramda. İkincisi 11 bin lira seyyanen zam ver bütün emeklilere, sonrasında en düşük emekli maaşını asgari ücrete getir, emekliler seni görsün. Ama yapmıyorsan Meral Akşener olarak ben sana yaptıracağım. Onun için de emeklilerin oylarına talip olacağım. Elimi tutun, gör nasıl bir Türkiye’yle karşı karşıya geleceğiz. Hainlik yapmadan muhalefet nasıl edilirmiş, sizin hakkınız nasıl korunurmuş göreceksiniz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Meral Akşener#Antalya

BAKMADAN GEÇME!