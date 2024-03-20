Akşener: 100 bin öğretmeni hemen atayın

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Partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Akşener, özetle şunları söyledi:

Akşener’e esnaf ziyareti sırasında eski öğrencisi Faruk Karacan, okul yıllığındaki fotoğrafını gösterdi.

“‘Atanamayan 100 bin öğretmen tayin edeceğiz’ dediler. Verilen sözlerin hepsi unutuldu. Şimdi sözünü hatırla Sayın Erdoğan. Seçime 11 gün kaldı, 100 bin öğretmeni, 11 gün içerisinde bir cümleyle dahil etmen mümkün. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinmesi mümkün değil. Şimdi ayın 1 ve 2’sinde ikramiye yatacak ya emekli hesaplara. Onu yap 7 bin lira. 7 bin lira ikramiye ver bayramda. İkincisi 11 bin lira seyyanen zam ver bütün emeklilere, sonrasında en düşük emekli maaşını asgari ücrete getir, emekliler seni görsün. Ama yapmıyorsan Meral Akşener olarak ben sana yaptıracağım. Onun için de emeklilerin oylarına talip olacağım. Elimi tutun, gör nasıl bir Türkiye’yle karşı karşıya geleceğiz. Hainlik yapmadan muhalefet nasıl edilirmiş, sizin hakkınız nasıl korunurmuş göreceksiniz.”