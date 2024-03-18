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Akşener: 100 bin öğretmen atanmalı

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Ankara
Akşener: 100 bin öğretmen atanmalı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “100 bin öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyorum” dedi.

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Meral Akşener, dün Ankara’nın Keçiören ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener, sokakta kendisini selamlayanlarla da sohbet etti. Bu sırada karşılaştığı bir öğretmenle arasında geçen diyaloğu gazetecilere anlatan Akşener, şöyle dedi: “Öğretmen kökenli bir siyasetçi olarak şunu diyebilirim ki Türkiye’de açılan okullarda planlama yok. Öğretmenlik mesleği öyle bir meslektir ki ekspertiz ister. Ona göre yetiştirilmek ister. Dolayısıyla gerektiği kadar öğretmen yetiştirecek sayıda okul açmalısınız ki mezun olduktan sonra hemen tayin olsun. Burada bir plansızlık var. 100 bin öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyorum.” 

 

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Ankara

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