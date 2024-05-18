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Aksaray'da uzaklaştırma kararı olan koca, eşinin evine sevgilisiyle gidince taşlı-sopalı kavga çıktı: 2 yaralı, 4 gözaltı

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#Aksaray#Taşlı Sopalı Kavga#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 15:18

Aksaray'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Musa M. (39), sevgilisi Ümmühan K. ve oğlu Samet M. ile birlikte eşya almak için eşi Hikmetine M.'nin evine gitti. Tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada Musa M. ile yanındaki oğlu Samet M. (15) yaralandı. Musa M.’nin eşi ve 2 kardeşiyle Ümmühan K. gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan Musa M., sevgilisi Ümmühan K. ve oğlu Samet M. ile birlikte eşya almak için eşi Hikmetine M.'nin evine gitti. Eşinin sevgilisiyle geldiğini görüp tepki gösteren Hikmetine M., aynı mahallede oturan kardeşleri Bayram K. (40) ile Mustafa K.'ye (35) haber verdi. Evin önünde taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taşlı sopalı kavgada Musa M, ile Samet M. yaralandı. Baba oğul, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan Hikmetine M., kardeşleri Bayram ve Mustafa K. ile Ümmühan K.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aksaray#Taşlı Sopalı Kavga#Gözaltı

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