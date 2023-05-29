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Aksaray'da polis memuru, sevgilisi tarafından başından vuruldu

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#Aksaray#Polis#Silahlı Saldırı
Aksarayda polis memuru, sevgilisi tarafından başından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 10:21

Aksaray’da polis memuru Abdullah Eroğlu (26), tartıştığı sevgilisi Aysel G. tarafından kendi beylik tabancasıyla başından vuruldu. Eroğlu hastaneye kaldırılırken, Aysel G. gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışla çıktı.

Tartışma sırasında Aysel G., Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp ona ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Abdullah Eroğlu, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel G.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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#Aksaray#Polis#Silahlı Saldırı

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