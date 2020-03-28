Aksaray'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 yaralı
Aksaray'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mustafa Sural (39) idaresindeki 34 JS 5070 plakalı minibüs, Aksaray-Adana karayolunun 5. kilometresinde Hüseyin İpek (56) yönetimindeki 68 SAE 321 plakalı tırla çarpıştı.
Minibüste bulunan Mehmet Şahin (18) ile Songül (21), Nurcan (21), Zehra (7), İbrahim (3) ve Şahin Adabalı (18) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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