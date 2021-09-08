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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Aksaray'da feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

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Aksaray'da feci kaza! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Aksaray'da, bariyerlere çarpan otomobildeki Arife (48) ile oğlu Yakup (18) Yıldız hayatını kaybetti, oğlu Serhat (22) ile kızı Nazlı (12) Yıldız ise yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Niğde- Ankara yolunun Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt'ten ailesiyle birlikte İstanbul'a giden Serhat Yıldız yönetimindeki 35 AKT 632 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Serhat Yıldız ve kardeşi Nazlı Yıldız yaralandı, annesi Arife Yıldız ile diğer kardeşi Yakup Yıldız ise yaşamını yitirdi.

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Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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