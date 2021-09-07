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HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
GeriGündem Gaziantep'te feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
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Gündem
Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 07.09.2021 - 12:11 |  Son Güncelleme:

Gaziantep'te feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

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Gaziantep'te, aydınlatma direğine çarpıp iki parçaya ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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  • Gaziantepde korkunç kaza
  • Gaziantepde korkunç kaza
  • Gaziantepde korkunç kaza
  • Gaziantepde korkunç kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Kadir Güneş (25) idaresindeki 27 KN 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kadir Güneş ile Ali Eren Polatdemir'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantepte feci kaza Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

Araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polatdemir ve Güneş'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantepte feci kaza Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı

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