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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-
Haber Giriş: 28.04.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Aksaray'da büyük talihsizlik! Koronavirüs tedavisinden döndü, iki aracın altında kaldı

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Aksaray'da büyük talihsizlik! Koronavirüs tedavisinden döndü, iki aracın altında kaldı

Aksaray'da koronavirüs tedavisi tamamlanan Safiye Yumuşak, ambulansla evine gitti. Ambulanstan inen Safiye Yumuşak ve kaldırımda oturan Süleyman Demirci, çarpışan iki aracın arasında sıkıştı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Yumuşak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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  • Aksarayda feci kaza Hastaneden taburcu oldu, iki araç arasında sıkıştı
  • Aksarayda feci kaza Hastaneden taburcu oldu, iki araç arasında sıkıştı
  • Aksarayda feci kaza Hastaneden taburcu oldu, iki araç arasında sıkıştı
  • Aksarayda feci kaza Hastaneden taburcu oldu, iki araç arasında sıkıştı
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Safiye Yumuşak, 112 Acil Servis Hizmetleri’ne bağlı Ahmet Özkan yönetimindeki 68 BA 606 plakalı ambulansla evine getirildi. Safiye Yumuşak, evinin önüne park eden ambulanstan indi.

AMBULANSTAN İNDİ, SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada yoldan geçen Ali Sarılmaz (20) yönetimindeki 68 BU 116 plakalı hafif ticari araç, Metin Gün (62) yönetimindeki 06 PG 692 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Yumuşak'a, ardından da park halindeki 68 HD 299 plakalı otomobil ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci yaralandı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Yumuşak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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