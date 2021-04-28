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Gündem
Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Sultangazi'de korkunç kaza anbean kamerada! Aniden yola çıkınca...

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İstanbul Sultangazi'de aniden yola çıkan kadına hızla gelen taksi çarptı. Kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçen pazartesi günü, saat 13.45 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, kısa süre kaldırımda yürüdü. Aniden de yolun karşısına geçmek için caddeye çıktı. Ancak hızla gelen taksi, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, asfalta düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde; kadının kaldırımda yürümesi, koşarak yola çıkması ve taksinin çarpması sonucu havaya fırlayıp, asfalta düşmesi yer alıyor. Ayrıca görüntüde taksi sürücüsü ve çevredeki vatandaşların kadının yardımına koştuğu görülüyor.

Sultangazide korkunç kaza anbean kamerada Aniden yola çıkınca...

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