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Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 17 Mart il il akşam ezanı saatleri

#Ezan#Akşam Ezanı#Seoanasayfa
Akşam ezanı saat kaçta okunacak İşte 17 Mart il il akşam ezanı saatleri

Berat Kandili'ne oruç tutarak giren milyonlarca Müslüman, iftarlarını açacakları akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. İslam alemi tarafından idrak edilen mübarek Berat Kandili'nde oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, 17 Mart'ta akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, 17 Mart Perşembe günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? Berat Kandili'nde oruç tutanlar iftarı saat kaçta açacak?

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2022 yılında idrak edilen üçüncü kandil olan Berat Kandili'nin manevi havasını daha iyi almak için oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. Berat Kandili orucu tutan Müslümanlar, akşam iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, 17 Mart 2022 il il Diyanet akşam ezanı vakitleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

17 Mart 2022 Perşembe günü akşam ezanı İstanbul'da saat 18:56'da Ankara'da 18:42'de İzmir'de 19:06'da ve Bursa'da ise 18:57'de okunacak ve Berat Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar orucunu açacak.

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ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

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Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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#Ezan#Akşam Ezanı#Seoanasayfa

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