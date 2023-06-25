AKPM'nin onayladığı rapora Türkiye'den sert tepki

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Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM’de onaylanmasını kınıyoruz. İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir. FETÖ tezlerini sıralayan bu raporda Türkiye’ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz. Raporda bahsedilen şekilde ortada 'Gülen hareketi' diye sosyal bir yapı yoktur; bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü’dür. Fetullahçı Terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Cumhurbaşkanımızı, Meclisimizi, seçilmiş hükümeti ve demokrasimizi hedef alan, karanlık ve aşağılık ilişkileriyle bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşımızı katletmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başlamıştır” ifadelerini kullandı.

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"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

"Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir" diyen sözcü Çelik, “Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM’nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır. Milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Sn. Zeynep Yıldız’ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir. Demokrasimizi, başta FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız. Bu noktada mücadelemiz kararlılıkla sürecek; başta darbeciler olmak üzere demokrasi düşmanı olan bu örgütlerin mensupları hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedemeyecektir” ifadelerini kullandı.

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ADALET BAKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden, AKPM’de bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı Türkiye aleyhindeki raporun oylanarak kabul edilmesini kınadı. Bakan Tunç, AKPM tarafından oylanarak kabul edilen raporun, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini hedef aldığını ve demokrasi adına kara bir leke olduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devletidir. 15 Temmuz darbe girişimi ile demokrasimizi, hukuk devletini, milli iradeyi hedef alan FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik bağımsız yargının soruşturma ve kovuşturmalarını ve yurtdışından iade taleplerini ‘Türk hükümetinin yurt dışındaki gazetecilere ve muhaliflere yönelik baskıları’ şeklinde sözde rapora konu edip, oylamaya sunmak büyük bir talihsizliktir. Özgürlük kılıfı altında öne sürülen bu hezeyanların kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. 15 Temmuz'da milletimiz, darbecilere karşı verdiği mücadele ile dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi vermiştir. Darbe girişiminde bulunanlar bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermişler, vermeye de devam etmektedirler. Yurtdışına kaçanlarla ilgili hukuki süreçler ve iade talepleri de devam etmektedir. Söz konusu milletvekilinin gerçeklerle bağdaşmayan sözde raporunu benimseyenler bu tavırları ile demokrasiden ve özgürlükten yana değil, demokrasi ve insan hakları düşmanı teröristlerden yana tavır koyarak bir garabete imza atmışlardır. Sözde rapora karşı görüşlerini ifade ederek gerçekleri ortaya koyan milletvekilimiz Zeynep Yıldız’a da teşekkür ediyor, görüşlerini ifade etmesinden rahatsız olan İngiliz milletvekilini kınıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin tüm kurum ve kurallarıyla milletçe topyekun terörle sonuna kadar mücadele etmeye, demokrasiye, milletimizin hak ve hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

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CEVDET YILMAZ'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı CEVDET YILMAZ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AKPM’de oylanan Türkiye aleyhindeki rapora ilişkin kararı kınadı. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AKPM’de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM’nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir.”