Akıllardaki soru... ‘Ramazan Hoca’ neden öldürüldü

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Ramazan Pişkin Diyarbakır’da yaşadığı dönemde Ulu Cami’nin avlusunda yaptığı dini ve siyasi konuşmalarla tanınıyordu. Kendine ait bir TikTok hesabı da vardı. Dini içerikli konuşmalar yapıyordu. Kimi ona ‘Ramazan Hoca’, kimisi ise ‘Filozof Ramazan’ derdi. Yaptığı bazı dini konuşmalar zaman zaman tepki alıyor, bu konuşmalarla ilgili tehdit aldığını da paylaştığı videolarda dile getiriyordu. Akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle bir süre Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde tedavi gördü.

Bundan 3 yıl önce Diyarbakır’dan İstanbul’a gelmişti. Doğruca Laleli’ye gitmiş ve burada çay ocağı işleten Mehmet Kılıç’ın yanında çay servisi yapmaya başlamıştı. Bir yandan da tesbih satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Bundan sekiz ay önce kendisi bir çay ocağı işletmeye karar vermişti. Tanıdıklarının da yardımıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin önünden geçen Kocamustafapaşa Caddesi’nde bir çay ocağı açtı. İşyerinin ismini de “Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın Yeri” koydu. Burada da hem çay servisi yapıyor, hem tesbih satıyor, hem de gelenlerle dini konularda konuşuyordu. Çay ocağı hem işyeri hem de evi olmuştu. Geçen çarşamba günü 13.50 sıralarında çay ocağına gelen bir kişi, kısa süre sonra Ramazan Pişkin’i göğsünden 3 kez bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ramazan Pişkin hayatını kaybetti.

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ANNESİNİ DE BIÇAKLAMIŞ

Kamera görüntülerini inceleyen polis, katilin Erkan Baykut (24) olduğunu belirledi. Aslen Ağrılı olan Erkan Baykut’un ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘mala zarar verme’, ‘hırsızlık’ suçlarından 9 kaydı vardı. Polis ekipleri Erkan Baykut’u Beyoğlu’ndaki kendi evinde yakaladı. Cinayette kullandığı bıçak ve cinayet günü üzerindeki kıyafetleri de yanındaydı. Baykut’un bundan iki yıl önce de annesini bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Cinayet şüphelisi yakalandı

TARİKATLAR HEDEF GÖSTERMİŞTİ

- Öte yandan Ramazan Pişkin’in 2 hafta önce yayınladığı görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, “Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. ‘Topyekun hepsi sapıktır’ demiyorum. Tek tük bazı iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur. Sizi bağlar. İslam’ın, Kuran’ın bir parçası değildir. Kimseye bir küfür ve hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dille söylüyoruz. Maalesef benim dükkânıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Yapmış olduğun yanlışların hesabını nasıl vereceksin kıyamet gününde. İki elim yakanıza yapışacak” diyordu.

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Diyarbakır’a cenazesi getirilen Ramazan Pişkin toprağa verildi. Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin, “Onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum” dedi.