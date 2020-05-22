Akılalmaz olay! Patron, çalışanın kimliği ile onlarca kişiyi dolandırdı…

ÜSKÜDAR’da çoğu esnaf birçok kişi geçen aylarda, “Dolandırıldık” diyerek savcılıklara başvurdu. Mağdurlar, ‘Ramazan Bulut’ isimli bir kişinin kendilerinden, ‘ucuz arsa’ vaadi ile 10 milyon liraya yakın para aldığını iddia etmişti. 1 milyon liraya yakın zararı olduğunu öne süren restoran sahibi Erdoğan Öztaş’ın avukatı Merve Uçanok, dolandırıcılıkla suçlanan kişinin izini sürdüğünde ise çarpıcı bilgilere ulaştı.

ÇALIŞANIN KİMLİĞİNİ KULLANDI

Ortaya çıkan bilgilere göre, Erdoğan Öztaş’ı yıra çok sayıda kişiden para toplayan isim ‘Ramazan Bulut’ değil Orçun Azrak. İddiaya göre Azrak, 5 yıl önce Eskişehir’de kurduğu inşaat şirketinde yanında çalışan Bulut’un kimliğini alarak sırra kadem bastı.

AYNI DAİRE BİR ÇOK KİŞİYE SATILDI

Ulaşılan bilgilere göre Azrak, İstanbul’a gelmeden önce Eskişehir’de faaliyet yürüttü. Memleketi Eskişehir’de inşaat şirketi kuran Azrak, konut satışı yapmaya başladı. Ancak, kat karşılığı giriştiği projeler yarım kaldı. Yarım kalan projelerden konut alan çok sayıda kişi de Azrak hakkında dava açtı. Dava dosyalarına göre, aynı dairenin çok sayıda kişiye satıldığı bilgisi de yer aldı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Ulaşılan belgelere göre Azrak hakkında Eskişehir’de onlarca ceza ve hukuk davası açılmış durumda. Anılan davalardan 7’si Eskişehir Ağır Ceza Mahkemelerinde açıldı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile yargılanan Azrak hakkında çok sayıda yakalama kararı da bulunuyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ DE OTOMOBİL DE GİTTİ!

Dava dosyalarına, mağdurlar arasında emekli emniyet müdürü, astsubay, öğretmen, galerici ve işçilerin de oldu çok sayıda kişi bulunuyor. Bahadır K., iki daire satın almak isterken emekli ikramiyesini, annesine ait bir daireyi ve otomobilini satarken, Özlem K. ve Erhan K. ise, ev sahibi olma hayaliyle 164 bin TL ödeme yaptı; ancak dairelerini alamadı. Otomotiv galerisi sahibi Süreyya Ö., Nuri Y., Elife Y., Erhan Y., Fikret K. Çetin İ., Nurhan Ü., Hatice Ö., Halil D de benzer şekilde Orçun Azrak’a karşı dava açan isimlerden birkaçı. Öte yandan, Azrak hakkında şikâyetçi olan bir diğer isim ise, bir dönem yanında çalışan Ramazan Bulut oldu. Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız Azrak’a ise ulaşılamadı.