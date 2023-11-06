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Akılalmaz olay! 'Evimde hırsız var' diyerek polis çağırdı... 5. kattan atladı

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#Çorum#Hırsız#Polis
Akılalmaz olay Evimde hırsız var diyerek polis çağırdı... 5. kattan atladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 09:33

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın, 5. kattan atladı. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası S.U.(38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinde hırsız olduğu söyledi. İhbar üzerine kısa sürede sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören S.U. oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Çorum#Hırsız#Polis

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