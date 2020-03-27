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Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:47,Son Güncelleme:/

Akılalmaz olay! Corona virüs salgını var dedi, dehşeti yaşadı

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Akılalmaz olay! Corona virüs salgını var dedi, dehşeti yaşadı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'Corona virüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı (43) bacağından bıçakladı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., 'Corona virüs salgını var, dikkat et' diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı.

Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi. Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, iddiaya göre, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı.

İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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