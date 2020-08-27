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Bülent TATOĞULLARI - DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Akılalmaz görüntü! Otomobilin camından çıkıp 'taş, kağıt, makas' oynadılar!

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Akılalmaz görüntü! Otomobilin camından çıkıp 'taş, kağıt, makas' oynadılar!
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Antalya'da içinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobil, hızla akan trafikte makas atarak ilerlerken içinde bulunan 2 yolcu aracın açık bulunan camlarından çıkıp, kapıya oturdu. Çevredeki sürücülerin bakışlarına aldırmayan 2 genç, otomobilin tavanında 'taş, kağıt, makas' oynadı.

Trafikte bulunan sürücüleri tehlikeye düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayıp, Muratpaşa’daki Adnan Menderes Bulvarı'nda son buldu. İçinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobilin sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, arkada oturan 2 genç, açık bulunan pencerelerden çıkıp, kapıya oturdu.

Akılalmaz görüntü Otomobilin camından çıkıp taş, kağıt, makas oynadılar

Gençler tehlikeye aldırış etmeden 'taş, kağıt, makas' oynadı. Gençlerin tehlikeli oyunu, Adnan Menderes Bulvarı'na kadar devam etti. Otomobil hızla seyrederken, ön yolcu koltuğunda oturan yolcunun ise kapıya oturarak içki içtiği öne sürüldü. Gençler, daha sonra içeriye girip, yollarına devam etti.

 

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