Akılalmaz görüntü! Otomobilin camından çıkıp 'taş, kağıt, makas' oynadılar!

Trafikte bulunan sürücüleri tehlikeye düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayıp, Muratpaşa’daki Adnan Menderes Bulvarı'nda son buldu. İçinde 4 kişinin bulunduğu 07 CJZ 68 plakalı lüks otomobilin sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, arkada oturan 2 genç, açık bulunan pencerelerden çıkıp, kapıya oturdu.

Gençler tehlikeye aldırış etmeden 'taş, kağıt, makas' oynadı. Gençlerin tehlikeli oyunu, Adnan Menderes Bulvarı'na kadar devam etti. Otomobil hızla seyrederken, ön yolcu koltuğunda oturan yolcunun ise kapıya oturarak içki içtiği öne sürüldü. Gençler, daha sonra içeriye girip, yollarına devam etti.