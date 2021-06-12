Akıl alır gibi değil! Turistlere çekici eziyeti

Olay 8 Haziran'da yaşandı. Amerika'dan Türkiye'ye gelen 7 kişilik aile, Türkiye'de bir seyahat acentası ile anlaştı. Acenta, turistleri havalimanında karşıladı ve otele doğru yola çıkıldı.

Çevirme ekipleri, evrak eksikliğinden dolayı araç içerisinde turist olmasına aldırmadı ve aracın bağlanmasını istedi.

Turistler aracın içinde, araçsa çekicinin üzerinde yediemin parkına götürüldü.

Turizm acenta şirketinin aracı hem 60 gün bağlandı hem de şirkete 16 bin TL para cezası kesildi.

Yaşanan olayın ardından 8 Haziran'da gelen aile 11 Haziran'da geri döndü.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Hüseyin Kırk, yaşananları şöyle aktardı:

"Kalacakları otele doğru yola çıktı. Denetleme ekipleri Hastal bölgesinde aracımızı durdurdu. Tüm evraklar tamam olmasına rağmen, sadece pandemiden dolayı İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin her araca 3 şoför kartı getirildikten sonra alınması gereken bu belgeyi pandemi nedeniyle açamamış olduğu kurs nedeniyle şoförün, şoför kartı yoktu.

İçerisinde turistleri indirmeden çekici araca bindirilip, yediemin otoparkına çekildi.

Biz ülke imajını yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz fakat İstanbul içerisinde denetleme sırasında sanki kaçak bir eşya taşır gibi muamele görüyoruz."

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